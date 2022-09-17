Okulların açılmasıyla birlikte çocuğunu okula gönderen veliler, kırtasiye, giyim, ayakkabı ve diğer masraflar altında eziliyor.

Kırtasiye ve giyime yapılan fahiş zamlar, hem esnafı, hem de velileri zor durumda bırakırken, asgari ücretle çalışanlar veya gündelik iş yapanlar, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Kırtasiye ve giyim esnafını ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız, esnafın ve velilerin sorunlarına kulak verdi.

“GELECEKLERİ KARARTILIYOR”

“Gençler sınava giriyor, ÖSYM soruları çaldırıyor. Zor bela üniversiteye yazılıyor, kiralayacak ev yok, var ise fiyatlar astronomik, girdi fiyatları arttığı için özel yurt fiyatları uçuk, tutacak yurt yok. Özel okullarda fiyatlar astronomik. Çocuklar bazı okullara mecbur ediliyor” diyerek öğrencilerin karşılaştığı sorunları dile getiren Tahtasız, “Gençlere sözümüz var, iktidara geldiğimizde en geç bir yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz. ÖSYM'yi yeniden dünya çağında sınavlar yapan güvenilir bir kurum haline getireceğiz” dedi.

“Çocuğu okula başlayacak anne babaları, fahiş fiyatlardan dolayı kırtasiye malzemesi alamamaktan, çocuğu şehir dışında okuyacak diye kara kara düşünen anne babaları dertlerinden CHP kurtaracak” diyen Tahtasız, güçlü Türkiye için halkın desteğini istedi.

“HARCAMALAR KAT KAT ARTTI”

CHP İl Başkanı Tahtasız, eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte fahiş bir şekilde artan kırtasiye fiyatlarına dikkat çekti. Tahtasız, “Açlık sınırı altında ay sonunu getirmeye çalışan asgari ücretliler, bu yıl da ders zilinin çalmasıyla artan kırtasiye masrafları nedeniyle kara kara düşünmektedir. Asgari ücretlinin bir çocuğu için yapması gereken minimum harcama geçtiğimiz yıla göre yüzde 73 oranında artarak en az 875 TL’ye yükseldi. Üstelik bu tutara servis ücreti ve okul kıyafetleri de dâhil değil. Bu zamlar adeta ‘Asgari ücretliysen çocuğun okumasın’ demek oluyor. Sadece 13 kırtasiye malzemesinde geçtiğimiz yıl 504,75 TL olan minimum harcama tutarı bu yıl yaklaşık yüzde 73 zamlandı. Defter ve pastel boya fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 150’nin üzerinde arttı. Bir tek kurşun kalemin fiyatı ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 oranında artarak 6 TL’ye yükseldi. Ekonomik kriz sadece mutfağı değil asgari ücret ile geçinen milyonlarca çalışanın okul çağındaki çocuklarını da etkilemeye devam ediyor.

“A4 KAĞIDI BİLE 1 YILDAYÜZDE 193 ZAMLANDI”

2021-2022 fiyatlarının karşılaştırıldığı kırtasiye listesine göre, geçen sene 4 TL olan kurşun kalem, bu sene yüzde 50 zamlanarak 6 TL oldu. Geçen sene 10,50 TL olan 80 yaprak defter, yüzde 157 zamlanarak 27 TL’ye çıktı. Resim defteri 16 TL iken yüzde 81 zamlanarak 29 TL oldu. 24’lü pastel boya geçen sene 34 TL iken bu sene yüzde 179 zamlanarak 95 TL’ye yükseldi. 12’li kuru boya yüzde 136 zamlanarak 45 TL; 2021’de 23,50 TL olan 1 top A4 kağıdı, yüzde 193 zamlanarak 94 TL’ye çıktı. 13 kırtasiye ürününe geçen sene toplam 504, 75 TL ödenirken, bu sene aynı ürünlerin toplam fiyatı 875 TL’ye çıktı” dedi.

SERVİS ÜCRETLERİ DE UÇTU

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın servis ücretlerine de yansıdığını dile getiren CHP İl Başkanı Tahtasız, servis şoförünün de, kırtasiyecinin de, giyimci, kantincinin de, öğretmenin de, öğrenci ve velilerin de bu durum karşısında mağdur olduğunu kaydetti.

Mehmet Tahtasız, hükümetin eğitime gereken desteği vermesi gerektiğinin altınız çizerek, ülkemizin ancak ve ancak eğitimli, donanımlı gençlerle geleceğe hazırlanabileceğini, zamların ve hayat pahalılığının eğitime sekte vurduğunu, CHP iktidarında eğitime her türlü desteği vereceklerini söyledi.

MALİYET ARTIŞI ESNAFIN BELİNİ BÜKTÜ

Giyim ve kırtasiye esnafı ise maliyetlerin aşırı artışından yakınarak, fiyatları artırmak için mecbur kaldıklarını ifade etti. Zincir marketlerin yerel esnafın işine sekte vurduğunu dile getiren kırtasiye sahipleri, böyle giderse kırtasiye sektörünün yok olacağını ifade ettiler.

Ziyaretleri sırasında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a; İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Meftun Karatepe ile Gençlik Kolları Temsilcisi Kıvanç Azman da eşlik etti.

(Haber Merkezi)