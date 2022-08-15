Oğuzlar’a çıkarma yapan Tahtasız, üreticiler, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

İlçede esnaf ziyaretlerinde bulunarak ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve talepleri dinleyen Tahtasız, sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için çaba göstereceklerini vurguladı.

Tahtasız, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere esnaf sorunlarına ilişkin partinin çözüm önerileri hakkında bilgi vererek, halkın umudu haline gelen CHP’nin ilk seçimde iktidar olacağını söyledi.

Eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız ile birlikte ilçeyi ziyaret eden Tahtasız’a; Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol ile bazı partililer de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

