Tahtasız, “Yüzlerce muhtarı Çorum’dan Ankara’ya götürmek, ulaşım masraflarını karşılamak, ağırlamak, tekrar getirmek büyük bir maddi külfet gerektirmektedir. Çorum Valiliği bu bütçeyi nereden ve nasıl karşılayacaktır? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı siyasi konuşmayı dinlettirmek için muhtarlarımızı Ankara’ya götürmenin neden olacağı masraflar halkın vergileriyle sağlanan bütçeyle mi karşılanacaktır?” diye sordu.

Mehmet Tahtasız’ın konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde:

“MUHTARLAR RAHATSIZ”

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Ankara’da yapacağı Muhtarlar Konuk Evi’nin açılış töreni için, 81 ilden muhtarlarımızı davet etmiştir.

Davete katılmaları için Çorum’da hemen hemen tüm köylerin muhtarlarını kapsayacak şekilde kota belirlenmiş ve bu kotanın doldurulması için çaba gösterilmektedir.

Muhtarların açılış törenine katılımını ve ulaşımını sağlama görevi ise Çorum Valiliğine verilmiştir. Muhtarlarımızın Çorum Valiliği’nden yetkililerce telefonla aranarak açılış törenine katılmaya zorladığı yine muhtarlarımız tarafından bize aktarılmaktadır. İl başkanımızı arayan muhtarlar, bu durumdan rahatsızlığını dile getirerek, kendilerinin defalarca aranmak suretiyle mobbing uygulandığını belirtmektedirler.

“MOBBİNG Mİ UYGULANIYOR?”

Bu durum karşısında Valilik temsilcisi ile yaptığımız görüşmelerde, muhtarlara mobbing uygulanmasının yanlış olduğunu dile getirerek, “muhtarlarımızı davete katılmaya zorlamayın. Davet ederseniz isteyen kendi rızasıyla zaten katılır” sözleriyle tarafımıza gelen şikayetler aktarılmıştır.

Köylerde gerek hasat sonu, gerekse ekim dönemi olması nedeniyle işlerinin oldukça yoğun olduğu bir dönemde muhtarları Ankara’daki açılış törenine katılmaya zorlamak, hatta bazı muhtarları defalarca telefonla aramak, mobbing uygulamak kabul edilebilir bir davranış değildir.

İşin diğer bir boyutu ise; muhtarlarımızın törene katılmak için nasıl götürüleceğidir. Yüzlerce muhtarı Çorum’dan Ankara’ya götürmek, ulaşım masraflarını karşılamak, ağırlamak, tekrar getirmek büyük bir maddi külfet gerektirmektedir.

“MASRAFLARI KİM KARŞILAYACAK?”

Çorum Valiliği bu bütçeyi nereden ve nasıl karşılayacaktır?

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı siyasi konuşmayı dinlettirmek için muhtarlarımızı Ankara’ya götürmenin neden olacağı masraflar halkın vergileriyle sağlanan bütçeyle mi karşılanacaktır?

Şayet muhtarlarımız, vatandaşın cebinden sağlanan bütçe ile Erdoğan’ın programına götürülecekse bu etik midir?

Demokrasimizin olmazsa olmazı, yerel idarenin önemli bir halkası olan muhtarlarımızın açılış törenine davet edilmesi elbette ki son derece yerinde olan bir davranıştır. Ancak törene katılmaya zorlamak doğru olmadığı gibi, hukuki de değildir.

Muhtarlarımızın hür iradesini gölgede bırakacak, zedeleyecek her türlü davranış biçimine karşı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.”

(Haber Merkezi)