Çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde incelemek, vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla Mecitözü İlçesi’ne giden Tahtasız, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse’yi ziyaret etti. Tahtasız, başta ayçiçeği olmak üzere üreticilerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti. Tahtasız’a ziyareti sırasında; CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ile Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özcan da eşlik etti.

(Haber Merkezi)

