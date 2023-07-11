İğneden ipliğe her şeye zam geldiği bir ortamda çiğ süt fiyatının en son Ekim ayında açıklandığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Ulusal Süt Konseyi 8.5 aydır çiğ süt fiyatını açıklamıyor. Girdi maliyetleri yüzde 60 arttı. Ama süt üreticisi 8.5 aydır 10 liradan süt satıyor. Üreticiyi tatmin edecek fiyatı açıklamak için neyi bekliyorsunuz? Damızlık hayvanların birer birer kesime gitmesi işinize mi geliyor” dedi.

“ÇİFTLİKTE 10 LİRA 30 KURUŞ MARKETTE 25 LİRA”

Köylüden 9 lira 75 kuruşa, çiftlikten 10 lira 30 kuruşa alınan çiğ sütün marketlerden 25 ila 35 lira arasında satıldığını ifade eden Tahtasız, “Sütün litre fiyatı köylüde 9 lira 75 kuruş. Çiftliklerde 10 lira 30 kuruş. Marketlerde ise 25 liradan başlıyor. Bir kilo kesif yeminin fiyatı en düşük 8 liradan başlıyor. Kaba yem fiyatı çok daha pahalı. Süt ve yem paritesine göre 1 litre süt ile 1.5 kilo yem alınmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde damızlık inekler kesime gitmeye devam edecek” diye konuştu.

“DAMIZLIKLAR KESİME GİDİYOR”

Süt üreticisinin maliyetleri dahi karşılayamadığını ve zarar ettiğini kaydeden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Zarar eden üretici damızlık ineklerini kesime gönderiyor. Damızlık ineklerin kesime gitmesi demek; süt arzının azalması, süt tozu ithalatının önünün açılması ve süt ürünlerine peşi sıra zamlar gelmesi demektir. Büyükbaş hayvan üretiminin durması ve et fiyatlarının artması demektir. Üretici zam hükümetine sesleniyor ve bir litre çiğ sütün müstahsil bedelinin 13 lira olmasını talep ediyor. Vakit kaybetmeden, damızlık hayvanlar kesilmeden üreticiyi tatmin edecek çiğ süt ve destekleme fiyatını açıklayın.”