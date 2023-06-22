Tahtasız ilk olarak merkez Kızılpınar Köyü'nde düzenlenen yağmur duasına İl Başkanı Ümit Er ve beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte katıldı.

Kızılpınar’da vatandaşlar, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti. Tahtasız ve Er de yağmur duasının ve şükür kurbanının hak katında kabul olmasını diledi. Tahtasız duanın ardından köy halkıyla sohbet ederek, talepleri hakkında bilgi aldı. Tahtasız ve Er, ayrıca bölgede bulunan Başo Dede Türbesini de ziyaret ederek dua etti.

Tahtasız ve Ar daha sonra merkez Acıpınar, Serban ve Altınbaş Köyü’nde yapılan etkinliklere katıldı. Bu köylerde de yağmur duası ve şükür kurbanlarına iştirak ederek vatandaşla sohbet eden Tahtasız ile beraberindeki heyet köy halkına kendilerine gösterdikleri ilgi ile misafirperverlik için teşekkür etti.