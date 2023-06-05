Beraberinde parti yöneticileriyle birlikte köyleri ziyaret eden Milletvekili Tahtasız, bölgenin sorun ve taleplerini dinledi, çözüm önerilerini paylaştı. Köy halkı, Mehmet Tahtasız ve beraberindekilere yoğun ve sıcak ilgi gösterdi.

Çorum Milletvekili Tahtasız köylere, kırsala, tarım ve hayvancılığa yönelik projeleri hakkında bilgi vererek üretime, köylerin kalkınmasına, huzur ve refah düzeyinin artırılmasına önem vereceklerini vurguladı.

Mehmet Tahtasız’a ziyaretleri sırasında İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda partili de eşlik etti.