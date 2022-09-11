Beraberinde İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem ile birlikte Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcılarına yönelik ziyaretler düzenleyen Mehmet Tahtasız, Çorum’un temel sorunları, parti çalışmaları ve güncel konular hakkında istişarede bulundu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız bu kapsamda Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Çorum’dan Sorumlu MYK Üyesi Faik Öztrak’ı makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden Faik Öztrak’a başsağlığı dileyen Mehmet Tahtasız, ayrıca Çorum’daki parti çalışmaları ve genel durum hakkında bilgi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, kısa zaman sonra Çorum’u ziyaret edeceğini, ilçe başkanlarının da katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını bildirdi.

Mehmet Tahtasız daha sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir süre görüştü. Burhan Erdem ile birlikte Seyit Torun’u makamında ziyaret eden Tahtasız, daha önce Mecitözü Belediyesi için bulundukları talepler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Torun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Erdem’e teşekkür etti.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı da makamında ziyaret ederek, parti çalışmaları hakkında genel bilgilendirme yapan Tahtasız, önümüzdeki günlerde Çorum’da yapılması planlanan saha çalışmalarını ve mevcut durumu görüştü.

Mehmet Tahtasız ve Burhan Erdem ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu da makamında ziyaret etti. Kuşoğlu, Çorum’da yaptıkları çalışmalar ve genel durum hakkında bilgiler veren Tahtasız ve Erdem’e nazik ziyareti için teşekkür etti.



(Haber Merkezi)