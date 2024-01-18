Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, çiğ süt fiyatlarıyla ilgili TBMM Genel Kurulu’nda bir dakikalık söz alarak tepkileri dile getirdi. Tahtasız, konuşmasında şunları söyledi:

“Enflasyonun çok altında kalan bu artış çiftçimizi bitirme kararıdır. 1 ton süt parası 1 asgari ücrete eşitti, bugün asgari ücret 17 bin lira oldu, 1 ton süt hâlâ 13.500 lira. Sadece Aralık ve Ocak ayında kesik yemin kilosuna yüzde 35 zam yapıldı. Üreticimizin isteği ‘1 litre süt 1 kilo sanayi yemi alsın, yeter.’ Diyor. Ama AKP iktidarı bu isteklerine bir türlü uymuyor. Çiğ süt fiyatına enflasyonun çok altında bir artış yapılması kabul edilemez. Bu fiyat damızlıkların kesilmesine, işletmelerin kapatılmasına ve hayvancılığa bir darbe daha vurulmasına yol açacaktır. Devlet Planlama Teşkilatını kapattınız, Et ve Süt Kurumunu borç batağına sürüklediniz; şimdi de hayvancılığı tamamen bitireceksiniz. Sayenizde halk kırmızı et yemeyi unuttu. Üreticimizi, çiftçimizi dinleyin artık. Süt fiyatını 17 TL olarak düzeltin. Damızlık hayvanlarımızı kesime göndermeyin.”