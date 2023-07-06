Milletvekili Tahtasız, TBMM'de yaptığı konuşmada, TMO'dan randevu almanın hastaneden randevu almaktan daha zor olduğunu dile getirerek, borçlu olan çiftçinin Ofis’ten randevu alamadığı için Borsa'ya yöneldiğini ve emeğini ton başına 2 bin lira zararına sattığını kaydetti.

AKP'nin yanlış tarım politikaları yüzünden çiftçinin mağdur olduğunu vurgulayan Tahtasız, “AKP, 2022 yılının tamamında ithal ettiği arpa kadar 2023 yılının ilk 5 ayında gümrük vergisiz 1 milyon 430 bin ton arpa ithal etti, tüccar depoları doldurdu.

AKP, arpa taban fiyatını 7,5 lira açıkladı ancak Ofis'ten randevu alamadığı için borçlu olan çiftçilerimiz arpayı tüccara 4,5 liradan satmak zorunda kalıyor ya da ürününü harman yerinde depolamaya çalışıyor; yağmur yağarsa vay haline.

Ofisler hasat zamanını bilmesine rağmen önceden tedbir almadı. Kapalı ve açık toprak altı silo için yer temin etmediği için sınırlı miktarda alım yapıyor.

Sayın Bakan; Ofis alımları hızlandırılmalı, buğday ithalatı yıl sonuna kadar durdurulmalı, ÇKS miktarının üzerinde de çiftçiden alım yapılmalı. Esnafa müstahsil karşılığı finans sağlanmalı. Tarım Kredi Kooperatifleri de alım yapmalı. Ofisin şubesi olmayan ilçelere de şube açılmalı” ifadelerini kullandı.