Çorum FK, şampiyonluk hedeflediği sezonun ikinci yarısının ilk maçında konuk ettiği Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kalmasına rağmen, özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla umut saçtı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Tahsin Tam, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade ederken, istekli oyunları nedeniyle futbolcularını tebrik etti.

Taraftarlara da teşekkür eden Tahsin Tam, “Başından sonuna üstün oynadığımız ve pozisyonlar bulduğumuz bir maç oldu. Taktik disipline bağlı kalarak, muhteşem bir mücadele ortaya koyduk. Hücumda ve savunmada istediklerimizi gerçekleştirdik. Maç boyunca istekli ve tempolu bir oyun ortaya koyduk, üst üste ataklar geliştirdik.

Özellikle ikinci yarıda oyun tamamen rakibimizin sahasında oynandı. Final paslarında ve son vuruşlarda becerikli olabilsek, 3 puan alabileceğimiz bir maçtı. Rakibimize 90 dakika boyunca pozisyon ve etkili atak yapma şansı vermediğimiz maçta tek eksik, bir gol bulmaktı.

İkinci yarıda oyuna giren yeni transferlerimizin de katkısıyla daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımızı, yürekli ve istekli oyunları için tebrik ediyorum. Stadyuma gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

