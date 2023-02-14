Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesi Teknik Direktör Tahsin Tam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ülkede büyük bir üzüntüye neden olduğunu ifade eden Tam, bu zamanda futbol konuşmanın doğru olmadığını belirtti. Fiziken hazır olmak mecburiyetinde oldukları için antrenman yaptıklarının da altını çizen deneyimli teknik adam, “Ülkemizin yaşamış olduğu üzücü afet bizleri de derinden yaraladı. Ölenlerimize rahmet, geride kalanlarımıza sabır diliyoruz. Tüm ülkemiz kenetlendi. Birlikteliğini ortaya koydu. Tırlar dolusu yardımlar, enkaza yardıma koşan gönüllülerimizi gördük. Hem Çorum FK olsun, hem Çorum halkı olsun deprem bölgesine yardımlarını ulaştırmak için olağanüstü çaba gösterdiler. Şimdi birlik beraberlik zamanı. İnşallah daha güçlü bir şekilde ülkemiz ayağa kalkacaktır. Umarım bu birlik ve beraberliğimiz bundan sonra da bu şekilde devam eder ve tüm dünyaya örnek olur. Yaşanılan afet çok derin yaralar bıraktı bizlerde. Yediğimiz içtiğimiz şeyler haram gibi geliyor. Yutkunamıyoruz. Oradaki kardeşlerimizi düşündüğümüz zaman. Allah yardım etsin hepsine.

Futbol için konuşulacak bir şey yok. Doğru da olmaz zaten. Önceliğimiz yaralarımızı sarmak. Biz lig hazırlıklarımızı moralimizi düşükte olsa devam ediyoruz. Fiziksel olarak takımımızı hazır tutmak zorundayız. Futbolcularımızın da moralleri çok bozuk. Teknik heyetimiz olsun, futbolcularımız olsun yardımlarını imkanlar doğrultusunda yapma gayreti içinde. Söylediğim gibi birlik ve beraberlik içerisinde bu yarayı saracağız” dedi.

(Rıfat KARA)

