Transfer tahtası kapalı olan ve genç bir kadro ile ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Erzincanspor’a 2-0 yenilirken, teknik direktör Tahsin Tam, öğleden sonra, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini “Sezon başında büyük bir şevkle başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile istifa etmiş bulunuyorum” sözleriyle duyurdu.

53 yaşındaki Bursalı teknik adam, bu sezon Bursaspor’un başında 11 lig maçına çıktı. Yeşil-beyazlı ekip bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı ve 11 puan topladı. 13 gol atan Bursaspor, kalesinde ise 16 gol gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

