Hanım Demirer’in eşi, Uğur, Dursun ve Tuncay Demirer’in babaları olan Tahsin Demirer’in vefatının 13. yılında Çorum merkeze bağlı Ahmetoğlan Köyü’nde bir yemek düzenlendi.

Yemek ve anma programına; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Uygur, CHP İl Başkan Yardımcıları; Duran Arslan, Ali Bükücü, Kenan Sır, Burhan Erdem, Meftun Karatepe, CHP önceki dönem İl Başkanlarından Cengiz Atlas, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarikat aşığı Mustafa Alegöz’ün dua ve gülbengleri eşliğinde gerçekleştirilen yemekte, merhum Tahsin Demirer, yad edildi, rahmetle anıldı.

Yemeğin ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve beraberindeki parti yöneticileri, köy halkının sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak sohbet ettiler. Aşık Mustafa Alegöz ise deyişleri, gülbengleri ve sohbeti ile anma programına katkı sundu.



Demirer ailesi, yemeğe katılan tüm dostlarına teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

