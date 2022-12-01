Yargıtay Onursal Başkanı İsmail Rüştü Cirit başkanlığındaki Tahkim Kurulu, Çorum Valiliği’nde gerçekleştirdiği toplantıda, 8 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. İstanbul dışında yapılan ilk toplantı olarak kayıtlara geçen toplantıda, Tuzlaspor’un futbolcular Erhan Kartal ve Ferhat Öztorun ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun almış olduğu faiz başlangıç tarihi düzeltilirken, Diyarbekirspor’un futbolcu İzzet Çelik ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin karar onandı. Tahkim Kurulu, Erzurumspor’un futbolcular Gökhan Alsan, Mücahit Albayrak ve Oltan Karakuullukçu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun vermiş olduğu kararlara itirazlarını reddederken, kararları oybirliği ile onadı.

Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Isparta 32 Spor’un, 20 Kasım’da Bursaspor’la oynanan maçta “rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti” nedeniyle kırmızı kart gören futbolcusu Samet Karakoç’a PFDK tarafından verilen 2 maçtan men ve 6 bin lira para cezasına yaptığı itirazı da reddederken, PFDK karanını oybirliği ile onadı.

Kurul, Bodrumspor’un futbolcusu Erkan Değişmez’e PFDK tarafından verilen 2 resmi maçtan men cezasına yaptığı itirazı da reddederek, kararı oybirliği ile onadı.

(Hüseyin AŞKIN)

