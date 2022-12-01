Aynı zamanda Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanvekili de olan hemşehrimiz Avukat Fatih Maden’in girişimi üzerine Çorum’a alınan Tahkim Kurulu’nun toplantısı, Çorum Valiliği’nde, saat 14.00’te başlayacak. Kurul, gündemindeki konuları görüşüp, karara bağlayacak.

7 üyeden oluşan Tahkim Kurulu’na, aynı zamanda Yargıtay Onursal Başkanı İsmail Rüştü Cirit başkanlık ediyor. Yargıtay Başkanvekili ve aynı zamanda Yargıtay Genel Kurul Başkanı Eyüp Yeşil’in başkanvekili olduğu kurulda, Yargıtay Üyesi Mustafa Artuç da raportör olarak yer alıyor. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Atalı, Avukat Alaaddin Varol ve Avukat Fatih Maden kurulun diğer üyeleri.

Tahkim Kurulu üyeleri, bugün protokol ziyaretlerinin yanı sıra Çorum’un tarihi ve kültürel yerlerini de gezecekler.

(Hüseyin AŞKIN)

