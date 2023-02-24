Ekrem Tarık Cerit, Belgin Cerit ve Mehmet Ali Cerit’in anneleri olan Suzan Tanju Cerit rahatsızlığı nedeni ile yaklaşık iki haftadır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Cerit sabah saat 05,30’da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi saat 15.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Akşemseddin Camii’ne getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, emekli din görevlisi ÇORUM HABER köşe yazarı Fikrettin Çıplak ve TSO emekli Genel Sekreteri Cihat Ecdaroğlu ile aile mensupları, yakınları ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

