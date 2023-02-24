Ekrem Tarık Cerit, Belgin Cerit ve Mehmet Ali Cerit’in anneleri olan Suzan Tanju Cerit rahatsızlığı nedeni ile yaklaşık iki haftadır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Cerit bugün sabah saat 05,30’da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün saat 15.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Akşemseddin Camii’ne getirilecek. Burada ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hıdırlık Mezarlığı’nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

