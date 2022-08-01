Laçin ve etrafındaki üç köyün kullandığı içme suyundan arsenik çıkması üzerine harekete geçen yetkililer, arıtma tesisi yapılması için ilk adımı attı.

Konuyla ilgili Meclis üyelerine bilgi veren Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Laçin Belediyesi tarafından hazırlanan ve İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan “Narlı-Gökçekaya ve Kavaklıçiftlik Köyleri Grup İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi” kapsamında 6.4 milyonluk ek kredi kullanılması gerektiğini söyledi.

Tesisin giderinin yüzde 64’ünün Özel İdare, yüzde 36’sının ise Laçin Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Çıplak, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte bölge sakinlerinin içmesuyunu sağlıklı bir şekilde tüketeceğini kaydetti.

Söz konusu ek kredi kullanma talebi, İl Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. (Yeriş KUŞCU)