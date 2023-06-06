Çorum’un Uğurludağ ilçesi Kırkköy’ünde anne babasından kalan suyu, tuvaleti, banyosu ve mutfağı bile olmayan evde yaşayan Zeki Güzel ve eşi Berivan evlerinin yaşanabilir hale getirilmesi için destek istiyor.

PİKNİK TÜPÜNDE YARDIMLARDAN GELEN ERZAKLARI PİŞİRİYORLAR

Özellikle son yağmurlarda evi su alan, duvarlarında çatlaklar olan Güzel çifti, suyunu, bölgede bulunan kaynak çeşmelerinden dolduruyor ve piknik tüpünde yardımlardan gelen erzakları pişiriyor.

Geçen yıl evlendiklerini ve yokluk içinde yaşamak zorunda olduklarını dile getiren Zeki Güzel, “7 yıl önce geçirdiğim kaza sonrası ayağıma platin takıldı, yürüdüğüm an şişmeye başlıyor. O yüzden çalışamıyorum, hiçbir gelirimiz yok. Yiyecek ekmeğimiz yok, perişanız. Evimizin yaşanabilir bir hal alması için desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.