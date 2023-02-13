Türkiye’yi sarsan yüzyılın felaketinde insanlık ve kardeşliğin gereğini yapan Çorum, başarılı bir sınav verdi. Afetin hemen ardından harekete geçen Çorum Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarına destek vermesi için itfaiye ekibinden ilk kafileyi depremin ilk günü daha güneş doğmadan bölgeye gönderdi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin de Afşin ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilmesi üzerine bu gölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Çorum Belediyesi, arama kurtarma ekiplerini, iş makinelerini, mobil ikram aracını ve insani yardımlarını peş peşe gönderdi.



AFŞİN İLE GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU

Deprem gününün ilk saatlerinden itibaren Afşin halkının yanında olan Çorum Belediyesi, bir yandan arama kurtarma çalışmalarını yürüttü, diğer yandan yemek ve insani yardımlarını bölgeye ulaştırdı. Çorum Belediyesi’nin yardım kampanyasına Çorum halkı da gönülden destek verdi. Ele ele, omuz omuza, yarımları tırlara yükleyip bölgeye uğurlayan hayırsever Çorum halkı, depremzede kardeşleri için gece-gündüz belediye ekiplerine destek verdi. Yaşlısından gencine, kadınından çocuğuna kadar 7’sinden 70’ine her yaştan insanıyla afetzedelerin yardımına koşan Çorum, depremin yıktığı Afşin’e gönül köprüsü kurdu.



ÇORUMLULARA TEŞEKKÜR

Çorum Belediyesi öncülüğünde yürütülen yardım faaliyetlerine destek veren Çorum halkı, Afşinli kardeşlerinin gönüllerinde taht kurdu. Depremin hemen ardından Çorum ekibini yanlarında gören Afşin halkı, Çorum’u kahraman ilan etti. Birçok depremzede gibi Afşin Fen Lisesi Müdürü Cuma Kılıç da Çorum halkına teşekkür ederek “Depremi yaşadığımız andan itibaren Çorum Belediyesi, Çorum Valiliği ve Çorum halkını her zaman yanımızda hissettik. Sütçü İmam’ın torunları olarak kahraman Çorumlular’a teşekkür ediyoruz.” dedi.



40 ARAÇ VE 180 PERSONEL

Kahramanmaraş’ın Afşin bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri en yakın bölge olan Adıyaman’a hareket etti. Ancak, Afşin’i yalnız bırakmayan Çorum Belediyesi, altyapı ve temizlik çalışmaları için ekiplerin bir bölümünü ilçede bıraktı.

Bölgede ekipleri koordine eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat “40 araç ve 180 personelle sahadayız. Afşin’de arama kurtarma faaliyetlerini yürüten ekibimiz çalışmalarını tamamlandıktan hemen sonra en yakın ilimiz olan Adıyaman’a gitti.

Diğer ekiplerimizle Afşin’de tamiratına başladık. Aynı zamanda kamu kurumlarının elektrik ve su tesisatıyla ilgili onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan da temizlik ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bütün ekiplerimizle Afşin kalkının yanındayız.” dedi.



(Haber Merkezi)

