Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ocak ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 17,2, ayran üretimi yüzde 13,1, içme sütü üretimi yüzde 9,3 ve yoğurt üretimi yüzde 5,8 artarken; tereyağı üretimi yüzde 17,3 azaldı.

Bir önceki ay 795 bin 383 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında yüzde 9,9 artarak 873 bin 974 ton oldu. Bir önceki ay 134 bin 216 ton olan içme sütü üretimi Ocak ayında yüzde 8,1 artarak 145 bin 104 ton olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

