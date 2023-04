Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki partililer, Mecitözü Süt Birliği’ni ziyaret ederek birliğin ve üreticilerin sorunlarını dinledi.

Üreticiler, Ulusal Süt Konseyi’nin süt fiyatlarında güncelleme yapmadığını, maliyetlerin sürekli arttığını belirterek, üreticilerin zararda olduğunu, böyle giderse hayvancılığın, et ve süt üretiminin tehlikeye gireceğini, fiyatların çok daha yüksek seviyeye çıkabileceğini dile getirdi. Çiftçinin, üreticinin zor bir dönem yaşadığını ifade eden birlik temsilcileri, süt fiyatlarının acilen güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi. Üreticiler, tarım ve hayvancılığın desteklenmesini, gelecek dönemde gıda krizi yaşanmaması için acilen tedbir alınmasını istedi.

Ziyarette konuşan CHP İl Başkanı Tahtasız ise “Üretim maliyetlerini karşılayamayan süt üreticileri hayvanlarını kesime gönderiyor. Bu durum, ilerde süt ve et krizine neden olacak. Üreticimiz, hem kendi damızlığını hem besi hayvanını doğurması gereken süt ineğini kasaba gönderiyor. Çünkü hayvanın yediği yem, ürettiği süt maliyetini karşılamıyor. Hayvancılık maliyetlerinin %70’ni yem oluşturmaktadır. Eğer siz bir ülkede yem sorununu çözememişseniz hayvancılığı sürdüremezsiniz. Yetkilileri en kısa zamanda süt üreticilerimizin bu sorununu çözmek için harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.

Mehmet Tahtasız, tarım ve hayvancılık alanındaki yanlış uygulamalar ve sürekli artan girdi maliyetlerinden dolayı üreticinin zarar ettiğini belirterek, CHP iktidarında üreticinin önünü, ufkunu açacak düzenlemeler yapacaklarını söyledi. Tahtasız, 1 kilo süt satan bir üreticinin, 1.5 kilo kesif yem alması gerektiğini ancak yem fiyatlarında sürekli yaşanan artışın üreticiyi zarara sürüklediğini belirterek, “Çiftçinin, üreticinin yanındayız. CHP iktidarında ülkemizi tarım ve hayvancılıkta atağa geçirerek kalkındıracağız” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Tahtasız, her zaman ve her koşulda üreticinin yanında olduklarını belirterek, sorunların çözümü noktasında gereken girişimleri yapacaklarını, talepleri ilgili kurumlara ileteceklerini söyledi.

Mecitözü Süt Üreticileri Birliği’ni ziyareti sırasında Mehmet Tahtasız’a Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İlçe Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse ile Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özcan da eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)