Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Nisan ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 879 bin 602 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4; Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 19,6, inek peyniri üretimi yüzde 2 ve içme sütü üretimi yüzde 0,7 artarken; yoğurt üretimi yüzde 7,1 ve tereyağı üretimi yüzde 16,5 azaldı. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 8,2, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 ve ayran üretimi yüzde 5,6 artarken; yoğurt üretimi yüzde 0,1 ve tereyağı üretimi yüzde 23,4 azaldı.

Bir önceki ay 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu. Bir önceki ay 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi Nisan ayında yüzde 11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti.