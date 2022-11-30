Tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde, saat 14.00’te başlayan antrenmana, sakatlıkları bulunan Mehmet Taşçı ve Salih Zafer Kurşunlu’nun yanı sıra, hasta olan Mustafa Eren Damar katılmadı. Gribal enfeksiyona yakalanan ve önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Ferhat Yazgan ve Atakan Cangöz ise antrenmanın ilk bölümünde yer aldılar. Yazgan ve Cangöz, antrenmanı koşuyla tamamlarken, tempolu şut çalışmasında yer almadılar.

Isınma ile başlayan antrenman, bire bir, ikiye iki ve üçe üç adam geçerek şut çalışmasından sonra iki kaleli şut çalışmasıyla tamamlandı.

(Hüseyin AŞKIN)

