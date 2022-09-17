Etkinliğin organizatörlerinden Melek Gizem Çataroğlu, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”nun yarın saat 16.30'da Kadeş Barış Meydanı’nda toplanılması, Saat Kulesi, Çorum Müzesi istikametinde bisiklet sürüşü yaparak ardından Cengiz Topel Caddesi’ni takip ederek Özdoğanlar Sineması kavşağından Bahabey Caddesi’ne çıkılması ve ardından Kent Meydanı’na ulaşılması ile “otomobilsiz hayat” konusunda farkındalık oluşturulmasının sağlanacağını vurguladı.

Kadınların bisiklete binmesini teşvik amacıyla gönüllü kadınlar tarafından düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Çorum’da 7. kez yapılacağını da bildiren Melek Gizem Çataroğlu, etkinliğin çıkış noktasının İzmir olduğunu ve ilk kez 2013 yılında hayata geçirildiğini, ülke geneline yayılan etkinlik sayesinde ilimizin de tanıtımına katkı sağlanacağını açıkladı.

Bisiklet turunun sonunda Kent Meydanı önünde tura emeği geçenler için teşekkür konuşması ve ardından müzikli eğlence yapılacağını da anlatan Çataroğlu; “Hem sağlık açısından faydalı olan, hem de en ucuz ve güvenli ulaşım araçlarından birisi olan bisiklete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turuna kadınlar, hem kendilerini, hem de bisikletlerini süsleyerek katılıyor. Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet, çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemşehrilerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek amacıyla süsleneceğiz ve bisikletimizle yollara çıkacağız” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

