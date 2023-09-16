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Etkinliğin organizatörlerinden Melek Gizem Çataroğlu, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”nun yarın saat 16.30'da Kadeş Barış Meydanı’nda toplanılması, Saat Kulesi, Çorum Müzesi istikametinde bisiklet sürüşü yaparak ardından Cengiz Topel Caddesi’ni takip ederek Özdoğanlar Sineması kavşağından Bahabey Caddesi’ne çıkılması ve ardından Kent Meydanı’na ulaşılması ile “otomobilsiz hayat” konusunda farkındalık oluşturulmasının sağlanacağını vurguladı.

Kadınların bisiklete binmesini teşvik amacıyla gönüllü kadınlar tarafından düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Çorum’da 9. kez yapılacağını da bildiren Çataroğlu, etkinliğin çıkış noktasının İzmir olduğunu ve ilk kez 2013 yılında hayata geçirildiğini, ülke geneline yayılan etkinlik sayesinde ilimizin de tanıtımına katkı sağlanacağını açıkladı.