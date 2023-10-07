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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen noktalarda Eylül ayı içerisinde modifiyeli araçlar, hatalı parklar, alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar başta olmak üzere diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yapılan uygulamalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 285 araç kontrol edildi, 4 bin 522 araç sürücüne toplam 6 milyon 746 bin 599 TL cezai işlem uygulandı, 71 araç teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere toplam 297 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 95 sürücüye alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmek, 203 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak, 247 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamak, 118 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı takmamak, 168 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmak, 6 araç sürücüsüne drift atmak, 1.017 araç sürücüsüne hatalı park yapmaktan işlem yapılmış, hatalı park yapan 46 araç otoparka çekildiği açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çorum genelinde park etmenin yasak olduğu yerler ve yukarıda belirtilen konular başta olmak üzerine trafik denetimleri yoğunlaştırılarak devam edeceğine dikkat çekildi.