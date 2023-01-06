Çorum FK’nın, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden ve 15 Ocak’ta, ikinci yarının ilk hafta maçında konuk edeceği Şanlıurfaspor, Antalya kampındaki ikinci ve son maçında, Ankara’nın 1.Lig’deki temsilcilerinden Keçiörengücü ile karşılaştı.

Güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Şanlıurfaspor, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

İlk hazırlık maçında 3.Lig ekibi Orduspor 1967’yi 2-1 yenen Şanlırufaspor’un Antalya kampı yarın sona erecek. Yeşil-sarılı ekip, kamptan sonra Şanlıurfa’ya dönüp, Çorum FK maçının hazırlıklarına başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

