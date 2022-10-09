Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grup’ta mücadele eden Osmancık Belediyespor, sezonun ilk hafta maçında konuk ettiği Tokat Gençlikspor’u 3-0 yenerek, lige iyi bir başlangıç yaptı.

Dün, Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan maçta, baştan sona üstün bir oyun sergileyen Osmancık Belediye, ilk seti 25-21, ikinci seti 25-15, üçüncü seti ise 25-9 kazandı. Çorum ekibi, bu sonucun ardından, averajla ilk haftanın lideri oldu.

Karşılaşmayı, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Kulüp Başkanı Fatih Ergün de izledi.

Grupta oynanan diğer maçlarda, İskofya Gençlik, deplasmanda Çarşamba Gençlikspor’u 3-0, Ünyegücü de yine deplasmanda 52 Çamlıkspor’u 3-1 yendi.

Aynı grupta yer alan Çorum Voleybol, sporcularının lisans işlemlerinin tamamlanmaması üzerine Sinop Beton Ayancık maçına çıkmadı ve 3-0 hükmen yenik sayıldı.

Ligin 2.haftasında, Osmancık Belediye, Trabzon temsilcisi Bordo Mavi’ye konuk olurken, Çorum Voleybol BAY geçecek.

(Hüseyin AŞKIN)

