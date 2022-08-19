Sünnet şöleni geleneksel hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu yıl da yavrularımıza yakışır muhteşem bir şölen ile 150 evladımız erkekliğe ilk adımını atacak. Onların ve ailelerinin heyecanına ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Aşgın, “20 Ağustos Cumartesi günü düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizde saat: 11.00’da Saat Kulesi meydanından sünnet konvoyumuz hareket edecek şehir turunun ardından şölen alanımıza geçeceğiz. Burada onları sürpriz hediyeler, etkinlikler, jonglör gösterileri ve masal kahramanları bekliyor olacak” diye konuştu.

CEMAL KURTOĞLU KONSER VERECEK

Çorum’un değerlerinden biri olan söz yazarı ve usta müzisyen Cemal Kurtoğlu Çorum Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleninde Çorumlulara unutulmaz bir konser verecek. Belediye Başkanı Aşgın, Geleneksel Sünnet Şöleni ve Cemal Kurtoğlu Konserine tüm Çorumluları davet etti. (Haber Merkezi)

