Sungurlu’ya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kaymakam Fatih Görmüş ve AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı ile bir araya gelerek, Sungurlu’ya yapılan hizmetler, devam eden yatırımlar ve yapacakları çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular.

Milletvekili Ceylan, “Sungurlu İlçe Kaymakamımız Fatih Görmüş ve AK Parti Sungurlu İlçe Başkanımız Metin Özsarı ile bir araya gelerek ilçemize yaptığımız hizmetler, devam eden yatırımlarımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında istişarede bulunduk. Türkiye Yüzyılı; bu vatan toprakları üzerinde hayatını sürdüren, ona sadakatle bağlı olan, geleceğini burada gören her bir insanımızın yüzyılıdır.” ifadelerini kullandı.

YOLLAR ELE ALINDI

AK Parti İlçe Başkanı Özsarı, toplantıda Sungurlu’nun çevre ilçelere bağlantısını sağlayan yolların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti. Özsarı, Zile-Alaca-Sungurlu ile Sungurlu-Boğazkale karayollarının yarım kalan bölümlerinin tamamlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na aktarıldığını, Karaismailoğlu’nun talimatı ile yolların yarım kalan kısımlarının tamamlanması için kısa sürede çalışmaların başlanacağını ifade etti.

Metin Özsarı, diğer taraftan Sungurlu-Kızılırmak karayolunun yatırım programına alınması için de girişimlerin devam ettiğini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

