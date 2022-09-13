Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere’nin girişimleriyle Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) her geçen gün yatırımcı sayısı artıyor. Med Gıda firması, Sungurlu OSB’ye 30 milyon lira yatırımla meyve ve sebze kurutma tesisi kuracak.

Med Gıda firması yetkilisi Mustafa Berkay Kırmaz, yaptığı açıklamada, ilçede tarım, hayvancılık ve yem bayiliği yaptığını, ortağı İlham Evliyaoğlu ile birlikte OSB’ye fabrika kurmaya karar verdiklerini belirtti. OSB’de tahsis edilen 16 dönüm araziye 30 milyon lira yatırımla meyve ve sebze kurutma tesisi kuracaklarını anlatan Mustafa Berkay Kırmaz, kurutma, soğuk hava ve depo olarak 3 bölüm olarak inşaa edecekleri tesisin birbiriyle entegre olacağını kaydetti.

Çiftçilerden temin edecekleri sebze ve meyveleri tesiste işleyerek yurt içi ve yurt dışına pazarlayacaklarını vurgulayan Kırmaz, çiftçilerle sözleşme yaparak üretim de yaptıracaklarını bildirdi.

Çalışmalara başladıklarını, 10 gün içinde tesisin temelini atacaklarını belirten Mustafa Berkay Kırmaz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere ve TSO Başkanı Behiç Akkaş’a teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

