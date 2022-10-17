Vesile Ahşap Mobilya firması yetkilisi Tuğrul Gözkonan, aslen Sungurlu’ya bağlı Yeşilyurt köyü nüfusuna kayıtlı olduklarını, uzun yıllardır İstanbul’da ticari faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirtti. Tuğrul Gözkonan, Sungurlulu hemşehrimiz Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin öncülüğünde Kaymakam Fatih Görmüş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş’ın çabalarıyla OSB’de başlatılan yatırım seferberliğine destek olacaklarını vurguladı.

OSB’de tahsis edilen 6 dönüm araziye 13 milyon lira yatırımla mobilya fabrikası kuracaklarını ifade eden Gözkonan, doğup büyüdükleri memleketlerine vefalarını fabrika kurarak göstereceklerini söyledi. Kurulacak fabrikada modüler mutfak mobilyası üreteceklerinin altını çizen Gözkonan, üretilen mobilyaları yurt içi piyasa ve yurt dışına ihraç etmeyi planladıklarını kaydetti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kaymakam Fatih Görmüş ve TSO Başkanı Behiç Akkaş’a teşekkür eden Tuğrul Gözkonan, Sungurlu’da yakalanan bu güzel atmosferin devam etmesi için iş insanlarını yatırım yapmaya devam etti.

(Volkan SINAYUÇ)

