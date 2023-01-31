Med Gıda firması tarafından Eylül ayında OSB’ye 30 milyon lira yatırımla temeli atılan meyve ve sebze kurutma tesisinin inşaatı hızla ilerliyor. Med Gıda firması yetkilisi Mustafa Berkay Kırmaz, yaptığı açıklamada, ilçede tarım, hayvancılık ve yem bayiliği yaptığını, ortağı İlham Evliyaoğlu ile birlikte OSB’ye fabrika kurmaya karar verdiklerini kaydetti.

Sungurlu OSB’de tahsis edilen 16 dönüm araziye 30 milyon lira yatırımla meyve ve sebze kurutma tesisi kurduklarını anlatan Mustafa Berkay Kırmaz, kurutma, soğuk hava ve depo olarak 3 bölüm olarak yapılacak tesisin birbiriyle entegre olacağının altını çizdi.

Çiftçilerden temin edecekleri sebze ve meyveleri tesiste işleyerek yurt içi ve yurt dışına pazarlayacaklarını vurgulayan Kırmaz, çiftçilerle sözleşme yaparak üretim de yaptıracaklarını bildirdi.

Geçtiğimiz Eylül ayında temelini attıkları tesis inşaatının yüzde 70 seviyelere ulaştığını belirten Kırmaz, ilkbaharla birlikte tesisin faaliyete geçeceğini söyledi.



(Volkan SINAYUÇ)

