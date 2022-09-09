Sungurlu Kadın Girişimi Sevgisun Mantı Üretimi Ltd. Şti. firması sahibi Havva Özata, yaptığı açıklamada, ilçede kadın girişimciler tarafından kurdukları kooperatifle aylık 50 ton mantı üretimi yaptıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleri ile OSB’ye kurulan fabrikaların kendisine ilham kaynağı olduğunu anlatan Havva Özata, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talepler üzerine şirket kurarak OSB’ye fabrika kurmaya karar verdiğini söyledi. Özata, OSB’den tahsis edilen 6 dönüm araziye 15 milyon lira yatırımla kuracakları fabrikada yıllık 2 bin ton mantı üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

SEVGİSUN adı ile markalaşan ve faaliyet gösteren kooperatifin Kurucu Başkanı Havva Özata, ‘beş tahta, beş oklava’ sloganlarıyla 2016 yılında sanayi sitesinde bir dükkânda bu yola çıktıklarını ifade etti.

Özata, Sungurlu’nun bereketli topraklarında, köylerinde yetişen ürünlerin şuan Türkiye genelinde Tarım Kredi Kooperatifi, Torku ve Migros gibi kurumsal marketlerde S.S. Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yayıldığını dile getirdi.

Özata, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve TSO Başkanı Behiç Akkaş’a destek ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

