AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Genel Merkezi tarafından organize edilen ve ilimizde de gerçekleştirilen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programı kapsamında Sungurlu’ya geldi.

AK Parti ilçe teşkilatın da düzenlenen toplantıda partililere seslenen Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti.

İlçe teşkilatında uyumlu ve birliktelik olduğunun altını çizen Milletvekili Açıkgöz, Kadın Kollarının çalışmalarının çok kutsal olduğuna dikkat çekti. Sungurlu’ya AK Parti belediye başkanının yakışacağını belirten Açıkgöz, “Hep birlikte 2024 yılında inşallah Sungurlu AK Parti belediyesine kavuşacak” dedi.

Toplantıya İlçe Başkanı Metin Özsarı, Kadın Kolları Başkanı Nejla Kayretli, Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazlıoğlu, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Toplantı sonunda AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı ve Kadın Kolları Başkanı Nejla Kayretli, Milletvekili Mustafa Açıkgöz’e hediye takdim etti.

Ardından Milletvekili Açıkgöz, AK Parti’ye katılan gençlere rozet takarak, ‘AK Parti’ye hoş geldiniz’ dedi.

(Haber Merkezi)

