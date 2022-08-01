Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu’ya yapılacak olan 360 adet TOKİ konutunda sıkıntının olmadığını ve Sungurlu Belediye Meclisi’nin imar değişikliği yapmasının ardından ihaleye çıkacağını bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yaptığı açıklama da, süreci yakından takip ettiğini ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’la telefonla görüştüğünü belirterek, “TOKİ yapılacak, hiç bir sıkıntı yok” dedi. Milletvekili Kaya, İlçeye Bahçelievler Mahallesi Manastır Tepesi’nin alt tarafında bulunan 154 dönüm araziye TOKİ tarafından 360 adet konut yapılacağını ifade etti.

Milletvekili Kaya, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak 100 bin konut projesi içerisinde Sungurlu’nun da bulunduğunu vurgulayarak, bu proje içerisinde en çok konutun Sungurlu’ya yapılacağını duyurdu.

3. Etap TOKİ konutlarının yüzde 70’inin 2+1, yüzde 30’unun ise 3+1 olacağını belirten Kaya, Sungurlu’ya TOKİ konutlarının yapımını sağlayacaklarını vurguladı.

Oğuzhan Kaya, İlçeye bugüne kadar Akçakent Mahallesinde 1. Etapta 264 ve 2. Etapta 178 olmak üzere TOKİ’nin toplam 442 konut yaptığını aktardı.

AK Parti olarak Sungurlu’da her zaman yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Milletvekili Kaya, “Yaparsa yine AK Parti yapar” diyerek sözlerini noktaladı.

(Haber Merkezi)