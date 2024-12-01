Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor, 11.hafta maçında konuk ettiği Kastamonu temsilcisi Yıldızlar Topluluğu All Star’ı 3-1 yenerek lider TVF Spor Lisesi karşısında aldığı yenilgiyi telafi etti.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan ve Çorum bölgesinden Hüseyin Kamber’in başhakemliğini yaptığı maçta ilk set oldukça çekişmeli geçti. Setin sonlarına doğru yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle maça yaklaşık 15 dakika ara verildi. Elektriklerin geri gelmesiyle devam eden seti konuk takım 25-20 aldı.

İkinci sette yüksek konsantrasyonla oynayan Sungurlu Belediyespor 25-14’lük skorla durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü seti de rahat bir şekilde 25-18 alan Sungurlu Belediye yenik durumdan 2-1 öne geçerken, dördüncü sette rakibinin oyuna tutunmasına izin vermedi. Seti 25-13 kazanan Çorum temsilcisi maçı ise 3-1 aldı.

Bu sezon 10.maçında 9.galibiyetini alan Sungurlu Belediyespor puanını 25’e yükseltip ikinci sıradaki yerini korurken, Kastamonu temsilcisi Yıldızlar Topluluğu All Star ise 16 puanda kaldı.

Karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş ve çok sayıda voleybol sever izledi.