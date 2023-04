Fiyat ve gramajı Sungurlu Belediyesi’nin değil, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın belirlediğini söyleyen fırıncılar, algı yapılmaya çalışıldığını ifade ettiler.

Sungurlu’da faaliyet gösteren fırıncılar, artan eleman ve hammadde giderlerinden dolayı dün tekli ekmek yerine çiftli ekmek uygulamasına geçtiler. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapma gereğinde bulunan fırıncılar, Sungurlu’da ekmeğe zam yapmak yerine, çiftli ekmek uygulamasına geçtiklerini ifade ettiler.

“EN BÜYÜK SORUN KALİFİYE ELEMAN”

Türkiye genelinde şuanda 200 gram ekmek 5 TL, 400 gram çiftli ekmek ise 10 TL olduğunu, şuanda Sungurlu’da da bu tarifeyi uygulamak istemedikleri için çiftli ekmek çıkardıklarını belirten fırıncılar konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Biz Sungurlu fırıncıları olarak yürüttüğümüz bu kutsal ama zor meslekte her şeyden önce ilçe halkının sağlığını ve bütçesini düşündüğümüzü belirtmek isteriz. Dün itibariyle başlatmış olduğumuz uygulamayı mevcut tarifemiz üzerinden vatandaşın bütçesine, en azından bir süre daha ekstra bir maliyet yüklemeden ekmek tedariğini sağlamayı hedefledik. Mevcuttaki tarifemiz 200 gr. 4 TL ve 400 gr. 8 TL şeklindedir. Mecbur kaldığımız bu uygulamanın asıl amacı bahsetmeye çalıştığımız kalifiye personel sorunudur. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki ekmek imalatında çalışan kalifiye personele asgari ücret ödenmemektedir.

Yılbaşı itibariyle çalışan maaşları 12-15 bin TL seviyesine denk gelmektedir. Fakat maalesef bu fiyatlarla bile mevcut imalatı devam ettirecek personel bulamıyoruz. Hal böyle iken, önümüzdeki ayların Sungurlu için yatırım ve fabrikalar yönünden çok hareketli geçeceğini de düşünürsek, muhtemelen yaz döneminde ilçede fırınlarda çalıştıracak personel bulunmayacağını öngörüyoruz. Bu bizim en büyük sorunumuz. Buna ek olarak son yıllarda yaşanan ekonomik problemler, her geçen gün bizleri daha da köşeye sıkıştırmakta. Çünkü fırıncılık sektörü tavan fiyatın uygulandığı ve tarifeye bağlı bir sektör. Ekmek maliyetini yalnızca un ve işçi oluşturmuyor. Maliyet hesaplaması yapılırken onlarca farklı gider kalemi göz önünde bulundurulur”

“KALİTELİ VE LEZZETLİ EKMEK ÜRETİYORUZ”

Ayrıca bizleri üzen nokta, yıllardır rekabetin devam ettiği Çorum merkezle kıyas yapılmasıdır diyen fırıncılar, “Şu bilinmelidir ki son 10 yıl içinde Çorum merkezde en az 40 farklı fırın işletmesi kapanmıştır ve böyle giderse de kapanmaya devam edecektir. Çünkü Çorum’da bulunan 53 fırının en az 30’u günlük un parasını zorlukla toparlayarak işyerlerini ayakta tutmaya çalışmaktadır. Yine çoğu merdiven altı işletmelerdir. Bizler gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz ki Sungurlu’da üretilen ekmeğin kalitesi, sadece Çorum ve ilçeleri değil çevre şehirlere de örnek teşkil ediyor, beğeniliyor. İlçe halkından bu konuları göz önünde bulundurması bekliyor ve her zaman ilçe halkına kesintisiz hizmete devam edeceğimizi belirtiyoruz”

“SÜRE UZATILIYOR”

Sungurlu TSO’ya yılbaşı öncesi 200 gr. 5 TL’lik tarife için başvuru yapıldığını, ancak sürecin kasıtlı olarak uzatıldığını düşünen fırıncılar, “Fiyat ve gramaj işlemleri oda tarafından yapılmaktadır. Belediye ile bir alakası bulunmamaktadır. Belediye zabıta ekipleri sürekli olarak fırınlarımızı zaten denetlemektedir. Oda ile gerekli yazışmalarda bulunduk ancak geri dönüş alamadık. Sürenin kasıtlı olarak uzatıldığını düşünmekteyiz. Bu sürenin uzadığından, vatandaşlarımızı da düşündüğümüzden dolayı zam yapmak yerine çiftli ekmek uygulamasına geçip, maliyetleri düşürmek istedik” dediler.

Yasal süreci takip ettiklerini söyleyen fırıncılar, yaptırım yapmakla tehdit eden Sungurlu TSO’nun fırıncılara uyguladığı tarifeyi, bir günde 3 defa etiket değiştiren marketler gibi diğer üyelerine de uygulamasını istediler.

(Haber Merkezi)