Enkaz kent Hatay'da yıkımın boyutunu uydu görüntüleri gözler önüne serdi Enkaz kent Hatay'da yıkımın boyutunu uydu görüntüleri gözler önüne serdi

Sungurlu TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün hazırladığı, Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye layık bulunan 2021-1-TR01-KA122-VET-000017108 numaralı 'Kızlarımız Avrupa'da Montessori ve Gelişmiş Otel Uygulamaları Stajında' isimli Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği projesi çerçevesinde 24 Eylül-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 4 yiyecek içecek hizmetleri öğrencisi ve 1 öğretmen gelişmiş otel uygulamaları staj eğitimi için Portekiz-Braga’ya, 29 Ekim-18 Kasım 2022 tarihleri arasında 4 Çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencisi ile 1 öğretmen Montessori staj eğitimi için İtalya-Milano’ya giderek staj faaliyetinde bulunacak. 
Portekiz ve İtalya’ya gidecek öğretmen ve öğrenciler hareket öncesi ilçe Kaymakamı Fatih Görmüş'ü ziyaret ederek proje konusunda bilgi verdiler.
 