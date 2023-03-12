Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde yıllardır kangren olmuş altyapı problemi çözülüyor. Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, 50 yıldır değişmeyen ve defalarca patlak veren su borularının yenilenmeye başlandığını söyleyerek, “Söz verdiğimiz gibi altyapıda asbest boruları bitiriyoruz. Artık vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak ve gönül rahatlığıyla çeşmeden su içebilecekler” dedi.

Başkan Şahiner, “Söz vermiştik, Sungurlu’yu bu asbest borulardan kurtaracağız diye, bugün itibariyle ilçemizin içme suyu şebekesini yenilemek üzere Akçakent Mahallemizde ilk kazmayı vuruyoruz. Ya Allah bismillah” diye konuştu.

50 yıldır Sungurlu’nun altyapı sorunu olduğunu ve Sungurlu halkının kanserojen etkisi doğuran asbest borulardan su içmek zorunda kaldığını söyleyen Başkan Şahiner, “50 yıldır bu borulardan hem halkımız su içmek zorunda kalıyordu, hem de verilen suyun %70’i kaçağa gidiyordu. Halkımız artık rahat bir nefes alacak. Vatandaşlarımız artık çeşmeden gönül rahatlığı ile su içebilecekler” şeklinde konuştu.

9 ay gibi kısa bir sürede işin biteceğini söyleyen Şahiner, “Bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Yaşanabilecek bu aksaklıklarda, vatandaşlarımızın desteği ve anlayışına ihtiyacımız var. Sungurlu’nun kanayan yarası haline gelen bu sorundan, birlik ve beraberlik içerisinde, hep birlikte kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını ve bizleri anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyorum” dedi.

Başkan Şahiner, İller Bankası yetkililerine ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’a katkısı için teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

