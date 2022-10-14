Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin Sunguroğlu Mahallesi’nde daha önceden belirlenen alanlarda başlattığı yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Belediye bünyemizde bulunan bütün ekiplerimizle birlikte hayatı kolaylaştıracak çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimizle belirlediğimiz noktalarda beton yol ve kilit parke taşı döşeme çalışması yapılıyor. Bu çalışmayla mahalle halkı yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulmuş olacak. Önümüzdeki günlerde çalışma tamamlanacak. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

