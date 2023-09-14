Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sungurlulu gençleri spora teşvik etmek ve yetenekli sporcuları takımlara kazandırmak adına başlatılan altyapı seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. 8-11 Eylül tarihleri arasında Mustafa Özdemir önderliğinde futbol altyapı seçmelerini tamamlayan Sungurlu Belediyespor’da 300 genç yetenek Sungurlu Belediyespor ve Sungurluspor altyapısına kazandırılmıştı.

Futbolun ardından bu kez gözler voleybol seçmelerine çevrildi. Altyapı Koordinatörü Mustafa Özdemir, dün kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile voleybol altyapı seçmelerine kayıtların başladığını duyurdu. Özdemir, 7-19 yaş arasındaki tüm voleybol tüm voleybol tutkunlarını spor salonlarına davet etti.