Sungurlu Belediyesi tarafından, öğle namazı öncesi Ulu Cami’de Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş için Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ile birlikte Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, il ve ilçe parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Sungurlu’da düzenlenen mevlit programının ardından öğle namazı sonrası Atatürk Meydanı ve Çarşı Zabıta noktasında vatandaşlara helva dağıtıldı.

ŞAHİNER: “AHDE VEFA İMANDAN”

İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Seni yok sayacaklar, sen daha da var olacaksın. Ülkücü Şehidimiz Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanımız Doç. Dr. Sinan Ateş'i ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ahde vefa imandandır” ifadelerini kullandı.



(Haber Merkezi)

