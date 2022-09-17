Olay gece saatlerinde Çorum Sungurlu İlçesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Muzaffer K. ve Hacı A., Akçay Mahallesi’nde bir işyerinin önünde oturdukları esnada daha önceden aralarında husumet bulunan kişi yada kişilerce bıçaklı ve silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarına isabet eden mermi ve bıçak darbeleri ile yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Sungurlu Devlet Hastanesine buradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinde kaçan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

