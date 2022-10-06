Özel idare toplantı salonunda düzenlenen konferans Tokullu Köyü Camii İmam Hatibi Eren Arslan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu açılış konuşması yaptı. Konferansa Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan haftanın teması olan Peygamberimiz, Cami ve İrşat konulu sinevizyon gösterisi ile devam etti. Dr. Abdurrahman Akkuş'un Peygamberimiz, Cami ve İrşat konulu konferansı vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken etkinlik İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş'ün hediye takdimi ile son buldu.

Konferansa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan Vekili Mükremin Dağaşan, Müftü Süleyman Eroğlu, Daire Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Din Görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.