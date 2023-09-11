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Kaymakam Fatih Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ve şube müdürleri, Yavuz Selim İlkokulu ve İsmetpaşa İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen törene katıldı.

11 Eylül 2023 tarihinde başlayan 1. dönem, 13 Kasım 2023 tarihindeki 1. dönem ara tatiline kadar devam edecek. Bir haftalık tatilin ardından okullar 17 Kasım 2023 Pazartesi günü yeniden eğitime devam edecek. 22 Ocak - 2 Şubat arasında ara yıl tatiline girecek olan okullar 8-12 Nisan arasında 2. dönem ara tatili yapacak ve 14 Haziran 2024 tarihinde eğitim öğretim yılı kapanacak.