İYİ Parti Sungurlu Kadın Politikaları Başkanı Mahinur Barak, İYİ Parti mensubu kadınlar ile sohbet ve istişare toplantısı yaptı.

Akçalı Mesire alanında toplantıya katılan İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, yaptığı konuşmada genel başkanlarının da bir kadın olduğunu belirterek, kadınların başarısının Genel Başkan Meral Akşener’in dikkatini çektiğini ifade etti.

Başkan Tekercioğlu katılımcılara teşekkür ederken, kadın elinin değdiği her alanda başarını olduğunu söyledi.

Kadın Politikalar Başkanı Mahinur Barak ise öncelikle İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu’na kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür ederken, İYİ Parti Sungurlu Kadın Politikaları Başkanlığı olarak geçmişte yapılan ve gelecekte yapacakları çalışmalardan bahsederek, iktidar olma yolunda herkese ayrı ayrı büyük sorumluluklar düştüğünü ve tüm İYİ kadınların bunun farkında olduklarına değindi.

(Haber Merkezi)

