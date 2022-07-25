Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ergül, Mehmet Arif Büyükyıldız, Hacı İhsan Ümit Ulusaloğlu, İlhan Ambarkütük ve Osman Koca, fabrikayı ziyaret ederek Müdür Ahmet Ertürk’ten çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Fabrikada tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyete geçtiklerini belirten Fabrika Müdürü Ahmet Ertürk, “Kısa sürede tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyete geçen fabrikamızda günlük 150 ton hurda malzemenin işlenmesini yapıyoruz. Yurt dışı ve yurt içindeki karma hurda malzemeleri alıp, fabrikamızda bunun ayrıştırmasını yaparak tekrar kullanılmak üzere hammadde yapımını sağlıyoruz. Bu işlem ile milli servetimiz olan hurda malzemeleri tekrar işletmeye kazandırarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.” dedi.

OSB’de 5 dönüm araziye kurulu fabrikayı büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Fabrika Müdürü Ahmet Öztürk, ileride kapasiteyi ve istihdamı artıracaklarını vurguladı.

ATIL DURUMDA FABRİKA EKONOMİYE KAZANDIRILDI

2020 yılının Temmuz ayında Kaymakam ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görmüş başkanlığında toplanan OSB Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, mülkiyeti Yapı Kredi Bankasında bulunan kapalı fabrikanın geri dönüşüm ve imalat işi yapacak olan Özmur Metal Hurdacılık Dönüşüm firmasına devri yapılmıştı.

TSO Başkanı Behiç Akkaş, yönetim kurulu kararı ile atıl durumda olan fabrikanın devrinin sağlanmasıyla OSB’ye yeni bir yatırımcının kazandırıldığını belirterek, Sungurlu’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)

